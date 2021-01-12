Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ömer Uğurata ile yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ömer Uğurata ile yollar ayrıldı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ömer Uğurata ile yollar ayrıldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi. Sarı-kırmızılı takımda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun'un getirilmesi bekleniyor.

Galatasaray, basketbol, Erkek, Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ömer Uğurata ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

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