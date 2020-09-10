Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya'da yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a gittiği, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.
Bu oyuncunun yanı sıra 2 basketbolcunun da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 22:27 - Kaynak: AA
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