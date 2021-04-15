Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray A Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bugün (15 Nisan) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.



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