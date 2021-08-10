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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın sezon öncesi hazırlık programı belli oldu - Son Dakika

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın sezon öncesi hazırlık programı belli oldu

10.08.2021 12:12
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın sezon öncesi hazırlık programı belli oldu, System.String[]

?Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2021-2022 sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında yapacağı maçların programı belli oldu.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2021-2022 sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında yapacağı maçların programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçına 30 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Beşiktaş Icrypex karşısında çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın hazırlık dönemi maç programı şöyle:

MaçTarihSaatSalon
Beşiktaş Icrypex-Galatasaray30 Ağustos15.00Akatlar
Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray1 Eylül16.00Ayhan Şahenk
Galatasaray-Türk Telekom3 Eylül15.00Sinan Erdem
Büyükçekmece-Galatasaray9 Eylül17.00Gazanfer Bilge
Galatasaray-Semt 77 Yalova10 Eylül17.00Gazanfer Bilge
Galatasaray-CSO Voluntari13 Eylül16.00Sinan Erdem
TOFAŞ-Galatasaray (Cevat Soydaş Turnuvası)16 Eylül19.00TOFAŞ
Gaziantep Basketbol-Galatasaray (Cevat Soydaş Turnuvası)17 Eylül19.00TOFAŞ
Cevat Soydaş Turnuvası final maçları18 Eylül-TOFAŞ

Galatasaray, 30 Ağustos, basketbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın sezon öncesi hazırlık programı belli oldu - Son Dakika Spor


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