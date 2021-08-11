Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Okben Ulubay'ı renklerine bağladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Okben Ulubay'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kısa forvet pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezon Aliağa Petkimspor'da forma giyen Okben, Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 7,9 sayı, 2,2 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
Kaynak: AA
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