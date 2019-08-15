Galatasaray Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı
57 dakika önce
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonunun ilk antrenmanını yaptı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:25 Kaynak: İHA
Doğa Sigorta
Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonunun ilk antrenmanını yaptı. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunun ilk idmanını Sinan Erdem Spor
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Salonu'nda yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi. Başantrenör Ertuğrul Erdoğan yönetiminde yapılan ilk antrenmana milli takımlarında bulunan Ege Arar
, Yiğit Arslan ve Tai Webster ile birlikte takıma ilerleyen günlerde katılacak Göksenin Köksal, Aaron Harrison ve Greg Whittington katılmadı. Sarı-kırmızılılar bu sezon Eurocup'ta da mücadele edecek.
(İHA)
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