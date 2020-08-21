Galatasaray, erkek basketbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarında idari ekipten bir...
Galatasaray, erkek basketbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarında idari ekipten bir kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray, erkek basketbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarında idari ekipten bir kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 23:07
Kaynak: İHA
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