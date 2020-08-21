Galatasaray , erkek basketbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarında idari ekipten bir kişinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 23:07

Kaynak: İHA

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