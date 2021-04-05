Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

05.04.2021 14:07
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, erkek voleybol takımının oyuncu ve teknik heyet çalışanlarının bugün yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtilerek, "Bir teknik heyet çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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