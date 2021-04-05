Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, erkek voleybol takımının oyuncu ve teknik heyet çalışanlarının bugün yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtilerek, "Bir teknik heyet çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.