Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Erzurum'a Gitti

Galatasaray, Erzurum'a Gitti

1 saat önce

Enver ALAS - İSTANBUL / DHA Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a gitti.

Galatasaray, Erzurum'a Gitti, System.String[]
Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA

 

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a gitti.

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 15.15'te Erzurum'a hareket eden kafilede sakatlığı nedeniyle Yuto Nagatomo yer almadı.

Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:15 Kaynak: DHA

Spor
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