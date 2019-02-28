Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

58 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hatayspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:15 Kaynak: AA

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