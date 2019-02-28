Galatasaray, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
58 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası
'ndaki Hatayspor
maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:15 Kaynak: AA
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