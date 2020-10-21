Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

21.10.2020 19:31
Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Omar Elabdellaoui, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bir çalışma yaptı.Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


- İstanbul
Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

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