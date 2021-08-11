Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'den kötü haber geldi. Cengiz'in rahatsızlığının tekrarladığı ve beyninde yeniden tümör tespit edildiği öğrenildi.
Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Mustafa Cengiz'in beyninde yeniden tümöre rastlandı. Cengiz'in daha önce de aynı rahatsızlıkla uğraştığı, ameliyatla tümörün temizlendiği biliniyor. Cengiz, bugün saat 16.00'da radyoterapi tedavisine başlayacak.
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