Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor

Galatasaray, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı Mohamed Elneny'i transfer listesine aldı. Bonservisi Arsenal'de bulunan Mısırlı futbolcunun kirlanması için teknik direktör Fatih Terim, onay verdi.

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny, sergilediği başarılı performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekti. Mısırlı orta saha oyuncusu, Trabzonspor'un ardından Galatasaray'ın da gündemine geldi. Menajerlerin sarı kırmızılı kulübe önerdiği Elneny'e yapılan değerlendirme sonucunda teknik direktör Fatih Terim'den onay çıktı. Yönetim bunun üzerine randevu talebini kabul etti ve görüşme ayarlandı. BU HAFTA MASAYA OTURULACAK Taraflar bu hafta içinde bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-Kırmızılılar, Elneny'yi 1 yıllığına kiralamak amacıyla oyuncunun temsilcileriyle masaya oturacak. Anlaşma sağlanırsa Arsenal cephesinin bu operasyona kolaylık sağlayacağı ve transferin çok kısa sürede bitebileceği ifade ediliyor. 36 MAÇTA FORMA GİYDİ Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta toplam 36 maça çıkan Mohamed Elneny, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 16:57

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