Galatasaray, Eski Futbolcusu Semih Kaya'yı Kiraladı
13 dakika önce
Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray
, eski futbolcusu Semih Kaya
'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray Sportif AŞ
'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü Sparta Prag
ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Semih Kaya'ya sezon sonuna kadar 3 milyon 760 bin lira ödeneceği, Sparta Prag'a ise kiralama ücreti verilmeyeceği aktarıldı.
2017-2018 sezonu başında 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığı Çekya ekibi Sparta Prag'a satılan 27 yaşındaki oyuncu, 1,5 sezon sonra yeniden sarı-kırmızılı ekibe dönmüş oldu.
Semih'in Sparta Prag ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar mukavelesi bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:34 Kaynak: AA
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