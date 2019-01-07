Galatasaray, Eskişehirspor ile Yarın Hazırlık Maçı Yapacak
59 dakika önce
Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.
Antalya
'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray
, yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
ile hazırlık maçı yapacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'ın Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:44 Kaynak: AA
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