Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Eskişehirspor ile Yarın Hazırlık Maçı Yapacak

Galatasaray, Eskişehirspor ile Yarın Hazırlık Maçı Yapacak

59 dakika önce

Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray, Eskişehirspor ile Yarın Hazırlık Maçı Yapacak, System.String[]
Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'ın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Spor
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