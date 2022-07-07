Galatasaray başarılı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray başarılı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor

07.07.2022 08:30

Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor, popüler futbol oyunu FIFA'da mücadele eden Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Galatasaray E spor'un 6 Temmuz tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile elektronik spor branşında birçok kez şampiyonluk yaşayan Pro Clubs takımı oyuncularına veda ederek takımının kapatılacağı açıklandı.

ESPOR TAKIMI İLE YOLLARINI AYIRDI

Galatasaray'ın elektronik spor braşında yer alan Pro Clubs takımının kapatıldığı sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Sarı-kırmızılılar, takımda yer almış tüm oyunculara emekleri için teşekkür etti.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

ÜÇ YILDA 11 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİLER

Galatasaray Espor'un 2019 yılında FIFA 20 ile turnuvalarında mücadele etmek üzere kurduğu Pro Clubs takımı, yaklaşık üç yılda Pro Elite League, VPL Champions League, VPL Euro Super Cup, Türkiye Espor Futbol Ligi, TEFL Akademi Ligi, VPL Esports Premier ligi ve turnuvalarında toplamda 11 kez şampiyonluk elde ettiler.

Galatasaray Espor 11 kupalı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor

"HER BİR ASLANIMIZA TEŞEKKÜR EDER, BAŞARILAR DİLERİZ"

6 Temmuz itibariyle Pro Clubs takımı ile yollarını ayırdığını duyuran Galatasaray Espor, "Her bir Aslanımıza bize kattıkları için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz." dedi.

Galatasaray Espor 11 kupalı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor
YORUMLAR
500
Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir! Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir! Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım... Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım... 14 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 14 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Galatasaray, FIFA 22, Gamegar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Galatasaray başarılı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor - Son Dakika


Son Dakika
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
02:25 Asker eğlencesi için tünel kapatan magandalar polis ekiplerini görünce kaçtı
00:57 Genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın korkunç görüntüsü ortaya çıktı
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:14 Ukrayna'dan çarpıcı iddia: TürkAkım boru hattına Rusya saldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 09:07:56. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray başarılı takımına veda ediyor! Pro Clubs takımı kapatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement