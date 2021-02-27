Galatasaray evinde 10 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, BB Erzurumspor galibiyetiyle Süper Ligde iç sahadaki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraber aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maç öncesinde oynadığı 9 mücadelede rakiplerine yenilmemişti. Aslan, bu istatistiğini BB Erzurumspor müsabakasında da sürdürdü. Cimbom bu karşılaşma ile birlikte oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)