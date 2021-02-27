Galatasaray evinde 10 maçtır kaybetmiyor - Son Dakika

Galatasaray evinde 10 maçtır kaybetmiyor

27.02.2021 21:05
Galatasaray evinde 10 maçtır kaybetmiyor, System.String[]

Galatasaray, BB Erzurumspor galibiyetiyle Süper Ligde iç sahadaki yenilmezliğini 10 maça çıkardı.

Galatasaray, BB Erzurumspor galibiyetiyle Süper Ligde iç sahadaki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraber aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maç öncesinde oynadığı 9 mücadelede rakiplerine yenilmemişti. Aslan, bu istatistiğini BB Erzurumspor müsabakasında da sürdürdü. Cimbom bu karşılaşma ile birlikte oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galatasaray evinde 10 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray evinde 10 maçtır kaybetmiyor - Son Dakika Spor


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