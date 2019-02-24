Galatasaray Evinde 31 Maçtır Kaybetmiyor
56 dakika önce
Galatasaray, Akhisarspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda yenilmemezlik serisini 31 maça yükseltti.
Galatasaray
, Akhisarspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu
'nda yenilmemezlik serisini 31 maça yükseltti. Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynadığı 31 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Cimbom
son olarak Akhisarspor'u da yenerek seriyi 31 maça çıkardı. Aslan söz konusu maçlarda 26 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı. Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa
'ya 3-1 mağlup olmuştu.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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