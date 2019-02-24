Son Dakika Haberleri: Galatasaray Evinde 31 Maçtır Kaybetmiyor

Galatasaray Evinde 31 Maçtır Kaybetmiyor

56 dakika önce

Galatasaray, Akhisarspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda yenilmemezlik serisini 31 maça yükseltti.

Galatasaray Evinde 31 Maçtır Kaybetmiyor, System.String[]
Galatasaray, Akhisarspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda yenilmemezlik serisini 31 maça yükseltti. Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde oynadığı 31 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Cimbom son olarak Akhisarspor'u da yenerek seriyi 31 maça çıkardı. Aslan söz konusu maçlarda 26 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı. Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Güncel
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