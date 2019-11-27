Galatasaray evinde gülemedi
6 saat önce
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, grupta 3. mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. ACS Sepsi ise 3. galibiyetini elde etti.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın ilk periyodunu 30-23 üstün tamamlayan ACS Sepsi, soyunma odasına da 43-37 önde gitti.
ACS Sepsi, üçüncü çeyreğini 61-52 üstün geçtiği karşılaşmayı 78-70 kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:08
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