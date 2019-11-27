Galatasaray evinde gülemedi

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. ACS Sepsi ise 3. galibiyetini elde etti.



Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın ilk periyodunu 30-23 üstün tamamlayan ACS Sepsi, soyunma odasına da 43-37 önde gitti.



ACS Sepsi, üçüncü çeyreğini 61-52 üstün geçtiği karşılaşmayı 78-70 kazandı.



