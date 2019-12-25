Galatasaray evinde Hatay'a şans tanımadı - Son Dakika
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Galatasaray evinde Hatay'a şans tanımadı

6 saat önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Sami Özel, Mehmet Onur Sönmez, Halil ErkoçGalatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Işıl Alben 11, Stankovic 4, Hartley 31, Macaulay 25, Funda Nakkaşoğlu, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek 22, İnci GüçlüHatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın...

Galatasaray evinde Hatay'a şans tanımadı, System.String[]

Salon: Ahmet Cömert


Hakemler: Sami Özel, Mehmet Onur Sönmez, Halil Erkoç


Galatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Işıl Alben 11, Stankovic 4, Hartley 31, Macaulay 25, Funda Nakkaşoğlu, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek 22, İnci Güçlü


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Peters 22, Hülya Çoklar, Abdelkader 37, Melike Tuğba Oral 5, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 13


1. Periyot: 23-21


Devre: 44-46


3. Periyot: 70-67


5 Faulle Çıkan: 33.18 Sude Yılmaz (Galatasaray)


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Mehmet Onur, Galatasaray, Işıl Alben, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:46 
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