Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi
20.10.2020 00:17
Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a son dakika golüyle 2-1 yenilen Galatasaray, rakibine evinde ilk kez boyun eğdi.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip oldu.
İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı kırmızılılar ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmamıştı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etmişti.
Turuncu beyazlılar, bu akşam oynanan maçta yine bir ilki başardı ve rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
9 MAÇTA TOPLAM 35 GOL
Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan 9 maçta sarı kırmızılı takımın 23 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.
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