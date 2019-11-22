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Galatasaray evindeki 41 maçlık seri bitti

6 saat önce

Galatasaray, Başakşehir mağlubiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 41 maç sonra yenildi.

Galatasaray evindeki 41 maçlık seri bitti, System.String[]

Galatasaray, Başakşehir mağlubiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 41 maç sonra yenildi.


Galatasaray, ligde evinde yenilmezliğini Başakşehir karşısında sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesinde ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 41 müsabakada rakiplerine 3 puan kaptırmamıştı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kalmıştı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.


Galatasaray'da ayrıca hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini sona erdirmiş oldu. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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