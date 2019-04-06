Galatasaray Evindeki Seriyi 33'e Çıkardı
1 saat önce
Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 33 maçta da rakiplerine yenilmedi.
Galatasaray
, Yeni Malatyaspor
galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu
'nda oynadığı son 33 maçta da rakiplerine yenilmedi. Söz
konusu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Son olarak Evkur
Yeni Malatyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmeme serisini 33'e çıkardı. Cimbom
geride kalan 33 müsabakada 28 galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa
'ya 3-1 mağlup olmuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:12 Kaynak: İHA
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