Son Dakika Haberleri: Galatasaray Evindeki Seriyi 33'e Çıkardı

Galatasaray Evindeki Seriyi 33'e Çıkardı

1 saat önce

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 33 maçta da rakiplerine yenilmedi.

Galatasaray Evindeki Seriyi 33'e Çıkardı, System.String[]
Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 33 maçta da rakiplerine yenilmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmeme serisini 33'e çıkardı. Cimbom geride kalan 33 müsabakada 28 galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:16 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Güncel
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