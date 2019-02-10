Galatasaray Evindeki Yenilmemezliğini 30'a Çıkardı
27 dakika önce
Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmemezlik serisini 30'a çıkardı.
Galatasaray
, sahasında Trabzonspor
'u mağlup ederek, ligde Türk Telekom Stadyumu
'ndaki yenilmemezlik serisini 30'a çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmemezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmeme serisini 30'a yükseldi. Aslan geride kalan 30 müsabakada 25 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı. Cimbom
, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa
'ya 3-1 mağlup olmuştu.. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: İHA
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