Galatasaray Evindeki Yenilmemezliğini 30'a Çıkardı

Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmemezlik serisini 30'a çıkardı.

Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmemezlik serisini 30'a çıkardı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmemezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmeme serisini 30'a yükseldi. Aslan geride kalan 30 müsabakada 25 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı. Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu..



MBAYE DİAGNE İLK MAÇINDA FİLELERİ HAVALANDIRDI Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, ilk maçında Trabzonspor ağlarını havalandırmayı başardı. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı ilk kez Trabzonspor karşısında giydi. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Diagne, Teknik Direktör Fatih Terim tarafından 11'de görevlendirildi. Mücadelenin 20. dakikasında topun başına geçen 27 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. Bu sezon Kasımpaşa'da 20 gol atan başarılı futbolcu, Trabzonspor'a karşı attığı golle sayısı 21'e çıkardı.



BELHANDA BU SEZONUN İLK GOLLERİNİ ATTI Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Trabzonspor karşısında attığı 2 golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda da sahneye çıktı. Mücadelenin 45. dakikasında uzaktan çektiği şutta rakip fileleri havalandıran Belhanda, takımının ikinci golünü kaydetti. 48. dakikada yine uzaktan şu çeken Belhanda, kendinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. Faslı futbolcu böylece bu sezon ilk gollerini bordo-mavililere karşı atmış oldu. Bu sezon 13 Süper Lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere 20 müsabakada görev alan 28 yaşındaki futbolcu 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINI 46 BİN 927 SEYİRCİ İZLEDİ Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 46 bin 927 seyirci takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na toplam 46 bin 927 seyirci geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekte bulunurken, deplasman tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı.



EMRE AKBABA 135 GÜN SONRA SAHADA Sakatlığını atlatan Galatasaray'ın başarılı futbolcu Emre Akbaba, 135 gün sonra Trabzonspor maçında süre aldı. Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, sakatlığından sonra ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor'a karşı oynanan müsabakanın kadrosunda yer almış fakat oyuna girmemişti. Emre, Trabzonspor maçıyla birlikte yeşil sahalara döndü. 26 yaşındaki futbolcu, Trabzon müsabakasının 89. dakikasında Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu. Başarılı futbolcu böylece 135 gün sonra sarı-kırmızılı formaya kavuştu. Akbaba, en son Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül 2018 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan B.B. Erzurumspor karşılaşmasında süre almış, 38. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.



GALATASARAY, LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Tranbzonspor'u mağlup ederek, zirve yarışında M. Başakşehir takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Trabzon galibiyetiyle ligde üst üste 7 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Aslan, ligde en son deplasmanda Beşiktaş'a yenilen Cimbom, bu müsabakadan sonra Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Sivasspor, MKE Ankaragücü, DG Sivasspor ve Trabzonspor'u mağlup etti.



GALATASARAY'DA ZİRVE İLE PUAN FARKI 6'YA İNDİ Lider M. Başakşehir'in puan kaybettiği haftada evinde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray zirve ile puan farkını 6'ya indirdi. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u mağlup ederek, puanını 39'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece lig lideri M. Başakşehir'in sahasında BB Erzurumspor ile berbere kalmasını iyi kullandı ve puan farkını 6'ya indirdi. Ligde Başakşehir 45 ile birinci sırada yer alıyor.



(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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