Galatasaray Evindeki Yenilmezliği 32'ye Çıkardı
1 saat önce
Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 32. karşılaşmada da rakiplerine puan vermedi.
Galatasaray
, Antalyaspor
galibiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu
'nda oynadığı 32. karşılaşmada da rakiplerine puan vermedi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı 32 müsabakada rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, evinde son olarak Antalyaspor'u mağlup etti. Cimbom
söz konusu maçlarda 27 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa
'ya 3-1 mağlup olmuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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