Son Dakika Haberleri: Galatasaray evindeki yenilmezliğini 38'e çıkardı
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Galatasaray evindeki yenilmezliğini 38'e çıkardı

31 dakika önce

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 38 karşılaşmaya çıkardı.

Galatasaray evindeki yenilmezliğini 38'e çıkardı, System.String[]

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 38 karşılaşmaya çıkardı.


Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte evindeki yenilmezliğine devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 38 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 6 kez de berabere kaldı.


Cim Bom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:41 Kaynak: İHA
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