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Galatasaray evindeki yenilmezliğini 8'e çıkardı
6 saat önce
Galatasaray, Beşiktaş beraberliği ile Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 8 maça yükseltti.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:08 Kaynak: İHA
Galatasaray, Beşiktaş beraberliği ile Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 8 maça yükseltti.
Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyum'daki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e mağlup olmuştu. Beşiktaş derbisiyle birlikte sarı-kırmızılılar evindeki yenilmezliğini 8 müsabakaya çıkardı. Fatih Terim'in öğrencileri bu süreçte oynadığı 8 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL
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