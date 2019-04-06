Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu
, Mustafa Sönmez
, Asım Yusuf Öz
GALATASARAY: Muslera
, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Belhanda
, Feghouli (Dk. 90 Muğdat), Onyekuru (Dk. 83 Sinan), Emre Akbaba
(Dk. 85 Selçuk
), Diagne
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat (Dk. 54 Bifouma), Donald, Aleksic, Guilherme, Adem (Dk. 60 Ömer), Kamara (Dk. 90+6 Pereira)
GOLLER: Dk. 45+4 (P) - Dk. 50 - Dk. 89 (P) Diagne (Galatasaray
)
SARI KARTLAR: Mariano, Marcao (Galatasaray) - Guilherme, Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor
)
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
13'üncü dakika sağ kanattan Mariano'nun ortasında altıpas önünde Diagne'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
22'nci dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan ortasında Diagne'nin ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
31'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kamara, topu ceza yayı içinde bulunan Donald'a çevirdi. Donald ise bekletmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Adem'e aktardı. Adem'in yerden vuruşunda top Muslera'da kaldı.
33'üncü dakikada sağ kanattan Mariano'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Diagne'nin vuruşu az farkla yandan auta gitti.
34'üncü dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Belhanda, pasını ceza sahası içinde Onyekuru'ya çıkardı. Onyekuru'nun sol çaprazdan dönerek vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
35'inci dakikada sol kanattan çizgiye kadar inan Linnes'in çıkardığı topta seken top Feghouli'nin önünde kaldı. Feghouli'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. Pozisyon sonrası VAR'a başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
45+2'nci dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşmak isteyen Linnes, Murat'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
45+4'üncü dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Diagne, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
50'nci dakikada sol kanattan Linnes'in ortasında penaltı noktası üzerinde Emre'nin kafa vuruşunda Diagne'ye çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.
58'inci dakikada Linnes'in pasında sol kanatta topla buluşan Emre'nin sol çaprazdan sert şutunda top sağ kale direği dibinden auta çıktı.
68'inci dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Onyekuru'nun kafa vuruşunda yerden de seken top az farkla üstten auta gitti.
86'ncı dakikada Linnes'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin vuruşunda top Robin Yalçın'dan döndü.
88'inci dakikada Robin Yalçın'dan dönen top sonrası VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Robin Yalçın'ın topa elle müdahale ettiğine kanaat getirerek penaltı noktasını gösterdi.
89'uncu dakikada topun başına geçen Diagne, penaltı vuruşunu kalecinin soluna gönderdiği şutla gole çevirdi: 3-0.
Karşılaşma Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
MARCAO, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Sarı kart sınırında bulunan ve karşılaşmanın 70'inci dakikasında Guilherme ile girdiği pozisyon sonrası maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırılan Marcao, Fenerbahçe
maçında forma giyemeyecek. Luyindama'nın da kart cezalısı olmasının ardından Galatasaray'da defansta 2 önemli isim zorlu Fenerbahçe maçı karşısında takımlarını yalnız bırakacak.