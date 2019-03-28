Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:43 Kaynak: DHA
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