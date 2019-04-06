Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Notlar

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Notlar

40 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Notlar, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, 27'nci haftada evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Rakibini yenerek şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen ve zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet almak isteyen Galatasaray karşılaşmaya; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Diagne ilk 11'i ile başladı. Evkur Yeni Malatyaspor ise Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara ilk 11'i ile sahaya çıktı.

GALATASARAY EVİNDE YENİLMİYOR

Türk Telekom Stadyumu'nda 32 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, bu sezon ise ligde 12 maçtır evinde yenilmiyor. Evinde taraftarlarının da desteği ile iyi bir performans grafiği sergileyen sarı kırmızılılar, bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor ile 2 kez karşılaştı. Ligin ilk maçında rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise rakibi ile Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı. 

LUYINDAMA'NIN YERİNE DONK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı kart cezalısı olan Luyindama'nın yerine sahada Donk'a şans verdi. Öte yandan yine sarı kart cezalısı olan Ndiaye'nin yerine ise Emre Akbaba orta sahada şans buldu. Sarı kırmızılılarda Marcao, Linnes, Onyekuru, Emre Taşdemir ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda, gelecek haftaki zorlu Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar stadı doldurdu. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral veren sarı kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına desteklerini sürdürdü. Ayrıca taraftarlar, başkan Mustafa Cengiz lehine de tezahüratlarda bulundular.

DROGBA, TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA

Bir dönem Galatasaray formasını giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, Yeni Malatyaspor maçını Türk Telekom Stadı'nda takip etti. Drogba'ya karşılaşma öncesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim tarafından bir plaket takdim edildi. Galatasaray'da gösterdiği performansla simge isimlerden biri haline gelen Drogba'ya taraftarlar da tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıca Drogba, sahanın ortasına gelerek taraftarlara 'üçlü' çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:54 Kaynak: DHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor
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