Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Erol Bulut

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Erol Bulut

37 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçta istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçta istemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, sahaya en az bir puan için çıktıklarını belirterek, "Buraya mağlup olmak için gelmedik. En azından bir puan almak istiyorduk. Aslında iyi başladık. Rakibinin ilk yarının sonunda kazandığı bir penaltı oldu. Penaltıdan yediğimiz gol sonrası ikinci yarıda işimiz daha da zorlaştı. Ondan sonra 2 gol daha yedik. İstemediğimiz bir sonuç, rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, yolumuza bakacağız." diye konuştu.

Bulut, müsabakada özellikle orta sahada istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:51 Kaynak: AA

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