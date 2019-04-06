Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Fatih Terim (2)
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- Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:23 Kaynak: AA
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