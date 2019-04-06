Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Fatih Terim (1)

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Fatih Terim (1)

1 saat önce

- Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısı İSTANBUL - Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Fatih Terim (1), System.String[]
- Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısı İSTANBUL - Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:35 Kaynak: AA

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