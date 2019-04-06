Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Adil Gevrek

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Adil Gevrek

1 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 3-0 mağlup oldukları Galatasaray karşısında ikinci yarıda kötü bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Adil Gevrek, System.String[]
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 3-0 mağlup oldukları Galatasaray karşısında ikinci yarıda kötü bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Gevrek, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçına en az 1 puan için çıktıklarını belirterek, "İlk yarı takımımız iyi oynadı. Bu maçta bir penaltı vardı, bunları tartışmak istemiyorum. Maçın ikinci yarısında biraz kötü oynadık. Sağlık olsun. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakmamız lazım." diye konuştu.

Adil Gevrek, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Maçın hakemi hakkında bir şey demek istemiyorum ama biz burada Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Hakemin pozisyonda rakip takım hocasına 5 dakika durumu izah etmesinin bir anlamı yok. O konu dikkatimi çekti. Biz Anadolu takımları olarak bu tip konulardan rahatsız oluyoruz. Eşit şartlar altında oynamak istiyoruz. Hakemlerin iki tarafa da eşit davranması lazım. Ben penaltı pozisyonlarına bir şey demek istemiyorum. O tarafı dikkatimi çekti. Bu hareket sadece bizi değil, futbolseverleri ve herkesi rahatsız eder. Hoş bir olay değil. O zaman çıkacaksın bizim hocaya da durumu aynen izah edeceksin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:36 Kaynak: AA

Türk Telekom, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Güncel
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