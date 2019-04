Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından -1

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray 'ın Evkur Yeni Malatyaspor 'u 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Fatih Terim, kupadaki maça kıyasla eksiklerini giderdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Oyuncularımı kutluyorum. İstemesini bildiğiniz kadar almasını da bildiğinizde futbolun tadı daha güzel oluyor. Bizim açımızdan öyle oldu. Özellikle son bölgede kupa maçında yeteri kadar pozisyon üretememiştik. Bugün tamamlayamadığımız son hareketleri eksiklikleri tamamladık. Seyreden de zevk almıştır. Kaybetmeden gidebilmek önemli. 3 puanın önemi de biraz daha artıyor."FATİH TERİM: OTURUP KARALAR BAĞLAMAYACAĞIZLuyindama ve Marcao'dan Fenerbahçe karşısında faydalanamayağının hatırlatılması üzerine Terim, "Galatasaraylılar gurur duymalılar. Ben de onların olmalarını isterdim. Kaleye 50 metre mesafede 2-0 iken o faulü yapmayacaktı. Sarı kartı tartışırız ama pozisyon faul. Başkalarına kabahat bulurken kendi oyuncularımızda da kabahat bulalım. Sarı kart mı emin değilim ama faul. Galatasaraylılar bugünün tadını çıkarsınlar. 11'lerde hayatımız boyunca aynı oyuncularla oynamayacağız. Belki Ahmet ve Semih oynayacak, sorun değil. Bu kadar da moralleri bozulmasın. Onlar da bize çok önemli hizmet yapmışlardır. Her şerde bir hayır vardır. Haftaya derbi var. En güçlü yerlerimizden birinin zayıflamasını kimse istemez. Haftaya hem Luyindama hem Marcao olmayacak ama biz de oturup karalar bağlamayacağız" dedi.Nagatomo'nun derbiye yetişip yetişmeyeceğine yönelik soruya tecrübeli çalıştırıcı, "Yuto'yu ben de özledim. Son hızda çalışıyor. Yuto futbolculuğu ve tecrübesiyle çok iyi biri. Süre azaldı ama Fenerbahçe maçına büyük ihtimalle yetişebilir. En kötü kadroda bizimle olacaktır. Ben izin verdim ama o atletik performans hocalarıyla devam ediyor. İnşallah o da bize katılacak" yanıtını verdi."GOL ATTIĞI SÜRECE DIAGNE BAŞARILIDIR"Altyapının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Fatih Terim, "Bugün U21 maçındaydım. Altyapı bizim için önemli. Her geldiğimde dokunduğum ilk yer orası oluyor. Altyapı çok iyi bir ivme yakaladı. Çok iyi hocalar sahibiz. Çok iyi grubumuz var. Her elemanımız kendi dalında çok çalışkan ve uzman. Altyapıda aşama yaparak gitmemiz gerekiyor. Yakında yapacağımız toplantıda bizimle devam edecek genç oyuncuları tespit edeceğiz. Bu formayı almak için daha çok çalışacaklar gibi düşünebilirsiniz" diye konuştu. Diagne 'nin performansına ilişkin konuşan Terim, "Diagne son maçlarına baktığımızda daha iyi duruyor. Diagne gol atacak. Gol attığı sürece Diagne başarılıdır. Ondan isteğimiz topla bizi oraya taşımasıydı bunu da diğer maçlara göre daha iyi yaptı. Attıkça daha morallenecek. Seyircinin de desteği var. Bize daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Çünkü santrforunuz ne kadar iyi oynarsa seyirci de daima gol bekler. Bugün o hem gol attı hem pozisyona girdi ve denedi" ifadelerini kullandı."BİZİM DIŞIMIZDA GELİŞEN BİR ŞEY" Belhanda ve Diagne arasında yaşanan penaltı anlaşmazlığına değinen Fatih Terim, "Bizim dışımızda gelişen bir şey. Herhalde Belhanda atmak istedi. Maçtan sonra da bir şey olmadı. Bu bizde problem olmaz" açıklamasını yaptı.Fatih Terim son olarak Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, "Galatasaray camiasına bu maçla ilgili mesaja gerek yok. Düşüncemizin bakış açımızın ne olduğunu biliyorlar. Ben ne söylesem yeni bir şey söylememiş olacağım. Ama maçın önemi puanlar dışında her zaman ezeli rekabetten gelen önem var. İki taraf için de çok önemli. Böyle baktığımızda bir şey demeye gerek yok. Galatasaraylılar bu maçla ilgili söyleyeceğim şeyi tahmin ederler" dedi ve sözlerini noktaladı.EROL BULUT: MAĞLUP OLMAK İÇİN GELMEDİKEvkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise şu ifadeleri kullandı: "Sahaya en az bir puan için çıktık. Buraya mağlup olmak için gelmedik. En azından bir puan almak istiyorduk. Aslında iyi başladık. Rakibin ilk yarının sonunda kazandığı bir penaltı oldu. Penaltıdan yediğimiz gol sonrası ikinci yarıda işimiz daha da zorlaştı. Ondan sonra 2 gol daha yedik. İstemediğimiz bir sonuç, rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, yolumuza bakacağız. Bugün özellikle orta sahada istediğimiz mücadeleyi sergileyemedik."