Galatasaray - Eyüpspor maçı corona virüsü sebebiyle iptal edildi!

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'ın bugün Eyüpspor ile yapacağı hazırlık maçı corona virüsü sebebiyle iptal edildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'ın bugün Eyüpspor ile yapacağı hazırlık maçı corona virüsü sebebiyle iptal edildi. TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve normal şartlarda Galatasaray ile bugün oynamaları gereken hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi futbolcularımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi Pozitif çıkmıştır. Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:38

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