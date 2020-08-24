Galatasaray-Eyüpspor maçına korona virüs engeli - Son Dakika

Galatasaray-Eyüpspor maçına korona virüs engeli

Galatasaray, bugün hazırlık maçı yapacağı Eyüpspor'da bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını ve bu sebeple müsabakanın iptal edildiğini duyurdu.

Galatasaray, bugün hazırlık maçı yapacağı Eyüpspor'da bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını ve bu sebeple müsabakanın iptal edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00'de hazırlık maçı yapmayı planladığımız Eyüpspor'da bir oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkması sonucu, müsabaka iptal edilmiştir. Eyüpspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbol A Takımımız, saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U19 takımımıza karşı maç yapacaktır" ifadelerine yer verildi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:47

Kaynak: İHA

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