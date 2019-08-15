Son Dakika Haberleri: Galatasaray Falcao tezahüratıyla Denizli'de
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Galatasaray Falcao tezahüratıyla Denizli'de

1 saat önce

SÜPER Lig'in açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan son şampiyon Galatasaray, Denizli'ye geldi.

Galatasaray Falcao tezahüratıyla Denizli'de, System.String[]
SÜPER Lig'in açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan son şampiyon Galatasaray, Denizli'ye geldi. Takımlarını karşılamak için havaalanına akın eden Galatasaraylılar, "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor" tezahüratlarında bulundu.
Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olacak olan Galatasaray, Çardak Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı ekibi saatler öncesinden havaalanına akın eden çok sayıda Galatasaray taraftarı coşku içerisinde karşıladı. Galatasaray'da bel fıtığı ameliyatı olan, geçen sezondan sarkan cezası süren Teknik Direktör Fatih Terim, deplasman kafilesinde takımın başında yer alamadı. Yine böbrek taşı nedeniyle ameliyat olan Feghouli ve iyileşmeyen Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir de kafilede yoktu. Futbolculara ve Galatasaray 2'nci  Başkanı Abdürrahim Albayrak'a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, bol bol fotoğraf çektirdi.  Futbolcuların takım otobüsüne hareket ettiği esnada coşkulu kalabalık, "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor" tezahüratları yaptı.
Sarı kırmızılı taraftarlar, takım otobüsünü meşaleler eşliğinde kalacağı otele uğurlarken Galatasaray kafilesi daha sonra kent merkezinde konaklayacakları otele yerleşti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarlardan detay görüntü
-Taraftarların tezahürat yapması
-Galatasaraylı futbolculardan detaylar
-Futbolcuların takım otobüsüne binmesi
-Taraftarların meşale yakması


Denizlispor, Galatasaray, Denizli, Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:13 Kaynak: DHA
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