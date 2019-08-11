Galatasaray Falcao'ya River Plate günlerini hatırlattı

Sosyal medyadaki paylaşımlarına sarı-kırmızılı futbolseverlerin bıraktığı yorumları İspanyolca'ya çevirtip okuyan 33 yaşındaki forvet, tutkuyla istendiğini görünce çok etkilendi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarına sarı-kırmızılı futbolseverlerin bıraktığı yorumları İspanyolca'ya çevirtip okuyan 33 yaşındaki forvet, tutkuyla istendiğini görünce çok etkilendi. Atletico Madrid'den takım arkadaşı Arda'dan hem kulüp hem de tribünler hakkında bilgi alan Falcao, Youtube'taki görüntüleri izleyince kesin kararını verdi.



Monaco'nun heyecansız taraftara sahip olmasından rahatsızlık duyan tecrübeli golcü, Galatasaray tribünlerinin coşkusunun kendisine River Plate günlerini hatırlattığını belirterek, sarı-kırmızılılara fazla düşünmeden "Evet" dedi. Büyük buluşmaya ise çok az bir zaman kaldı. Falcao'nun özel jetle yarın ya da salı günü İstanbul'a gelmesi ve kendisini 3 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yıldız oyuncu sezon başına bonuslarla 7 milyon Euro alacak.



BEŞ MADDEDE RADAMEL FALCAO



1- Monaco formasıyla çıktığı son üç sezonunda da çift haneli gol rakamına ulaştı. Falcao 2018-19 sezonunda 16, 2017-18 sezonunda 24, 2016-17 sezonunda ise 30 gol attı.



2- Kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 28 maçta 14 kez ağları sarsıp, 2 gol pası verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde de 33 maçta 31 gol, 4 asiste ulaştı.



3- Yaşına rağmen çok sık sakatlık yaşamayan Falcao, kariyerinin son beş sezonunda sakatlıklar sebebiyle toplam 29 maç kaçırdı. Deneyimli futbolcunun en uzun sakatlığı 35 gün sürdü.



4- Transfer dönemlerinin gözde ismi olan Falcao için takımlar şu ana kadar toplam 103 milyon Euro transfer bedeli ödedi. Bu rakamın 40 milyon Euro'su Atletico Madrid, 43 milyon Euro'su ise Monaco'dan çıktı.



5- Dünyanın önemli liglerinde görev yapan Kolombiyalı forvet, Fransa'da Monaco formasıyla 140 maçta 83 gol, İspanya'da A. Madrid formasıyla 91 maçta 70 gol, İngiltere'de de Chelsea ve Man. United formasıyla 41 maçta 5 gol attı.



Kolombiyalı Portekiz'de Porto arması altında da 81 maçta 66 gol buldu.

Haber Yayın Tarihi:

Fatih Terim: Galatasaray beni istemezse Fiorentina'ya dönebilirim

Merih Demiral ile Diego Costa arasında gerginlik! Geceye damga vurdu

Beşiktaş taraftarından Orhan Ak'a şok tepki: Bize silah çeksene

Fenerbahçe'de Kjaer müjdesi: Gelin görüşelim