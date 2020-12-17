Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ligde 12. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi.

Bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük ise 12 maçta 4 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 3 yenilgi gördü. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 9. sırada yer buldu.

Galatasaray'da 5 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu, Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel ile Radamel Falcao, Fatih Karagümrük'e karşı da oynayamayacak. Üç futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkması nedeniyle süre alamayacak.

Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Marcelo Saracchi ise takımla çalışmalara başlarken teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda maça çıkabilecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Son 7 resmi maçında kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı son 7 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Son yenilgisini ligin 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında çıktığı 6 Süper Lig müsabakasında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Kazandığı son 3 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatan Galatasaray, mağlup olmadığı 7 maçlık süreçte ise sadece 3 gol yedi. Fatih Terim'in öğrencileri, 14 kez fileleri havalandırdı.

Ligin en az gol yiyen 2 takımından biri

Galatasaray, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen 2 takımından biri oldu.

Çıktığı 11 maçta kalesinde 7 gol gören sarı-kırmızılı ekip, 12 müsabakada aynı sayıda gol yiyen lider Aytemiz Alanyaspor ile savunmada en iyi takım olarak dikkati çekti.