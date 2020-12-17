Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı ve daha sonra gruplar haline pas oyunu oynadıkları belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Terim'in oyuncularına taktik çalışma yaptırdığı ifade edildi.

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