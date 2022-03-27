Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas çalışmasıyla devam etti. Topla çıkış üzerinde durulan taktik çalışma bölümünde, pozisyon bitirme, ardından da duran top çalışmaları gerçekleştirildi.
Milli takım kamplarında bulunan futbolcular dışındakilerin katıldığı antrenmanda U21 Milli Takımı'ndan dönen Barış Alper Yılmaz da yer aldı.
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
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