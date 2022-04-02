Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını 27 bin 522 taraftar izledi - Son Dakika
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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını 27 bin 522 taraftar izledi

02.04.2022 22:36
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını 27 bin 522 taraftar izledi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 27 bin 522 biletli taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 27 bin 522 biletli taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Nef Stadyumu'nda karşı karşıyı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu müsabakayı stadyumda toplam 27 bin 522 biletli seyirci takip etti. Takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve karşılaşma oynanırken tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını 27 bin 522 taraftar izledi
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını 27 bin 522 taraftar izledi
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını 27 bin 522 taraftar izledi

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını 27 bin 522 taraftar izledi - Son Dakika


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