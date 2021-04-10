Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli, takımının iyi performans gösterdiğini söyledi.

İtalyan teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maçın başında zorlu anlar yaşasak da oyuncularım iyi bir performans ortaya koydu. "Hafta içinde yaşadığımız olumsuzluklara rağmen oyuncularım çok iyi bir maç çıkarttı. Tüm ekibe, hazırlıkları ve ortaya koyduğu performans için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.