Galatasaray, Fatih Terim için özel dosya hazırlıyor

Galatasaray Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç hak mahrumiyeti alan teknik direktör Fatih Terim'e verilen cezaya itiraz edecek. Sarı kırmızılı yönetim, detaylı bir itiraz dosyası hazırlanması için kulübün hukukçularına talimat verdi.



Tahkim kuruluna gönderilecek dosyada, hem bu sezon hem de geçtiğimiz sezon Terim'in açıklamalarına benzer olaylar karşısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun sergilediği tavır ve verilen cezalar yer alacak.



KOÇ, ORMAN VE GÜNEŞ



Söz konusu dosyada, aynı maçtan sonra TFF ve hakemleri eleştiren Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile geçen sezon çeşitli zamanlarda TFF ve Merkez Hakem Kurulu'na yönelik sert açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in ihtar dahi almadığı hatırlatılacak. Sarı kırmızılılar itiraz dilekçelerinde Terim'in konuşmalarında hakaret olmadığı belirtilip, eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmesi talep edilecek. Tahkim Kurulu, itirazı reddedip cezayı onarsa Terim, Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında takımının başında olamayacak.