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Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 82. kez sahne alacak - Son Dakika

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 82. kez sahne alacak

20.07.2021 10:48
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 82. kez sahne alacak, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82. müsabakasına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 81 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 32 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 110 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 119 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi531411285492
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri88--235
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi167632416
Kupa Galipleri Kupası43-196
Toplam81321732110119

Şampiyonlar Ligi elemelerinde namağlup

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı. Galatasaray, 1997-1998'de Sion, 1998-1999'da Grasshoppers, 1999-2000'de Rapid Wien ve 2003-2004'te ise CSKA Sofya'yı hem sahasında hem de deplasmanda mağlup ederek Kupa 1'de adını gruplara yazdırdı.

Bu müsabakalarda 23 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 5 golüne ise engel olamadı.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 82. kez sahne alacak - Son Dakika Spor


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