Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çalıştı

Galatasaray, antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde saat 11.00 ve 12.00'de iki ayrı seansta gerçekleştirilen her iki çalışmada da oyuncular, altışarlı iki grup halinde iki ayrı sahada yer aldı. Günün ilk antrenmanına core stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı. Daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı kırmızılı takım günün ikinci çalışmasını saat 17.00'de ve saat 18.00'de iki ayrı seansta gerçekleştirecek.

- İstanbul