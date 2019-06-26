Galatasaray, Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı
1 saat önce
Galatasaray, Brezilya takımlarından Palmeiras'da forma giyen eski futbolcusu Felipe Melo'nun doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
, Brezilya
takımlarından Palmeiras
'da forma giyen eski futbolcusu Felipe Melo
'nun doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.
Galatasaray, eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Pitbull
Melo!" denildi. Paylaşımda ayrıca takipçilere, 'Felipe Melo'yu bir emoji ile anlatmak istersen o emoji hangisi olurdu?' soruldu.
2011 yılında İtalya
'nın Juventus
takımından kiralık olarak transfer edilen ve daha sonra bonservisi alınan Melo, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 155 müsabakada 18 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Cimbom'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası
, 2 de TFF Süper Kupa
sevinci yaşadı.
36 yaşına giren Felipe Melo şu an kariyerini Brezilya ekiplerinden Palmeiras'da sürdürüyor. - İSTANBUL
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